РИАМО - 20 мар. На участке Волочаевской улицы в столице ввели ограничения движения в связи с реконструкцией водопровода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Движение ограничено до 05:30 по 30 апреля на участке Волочаевской улицы от Строгановского проезда до дома 15.

Также ограничено движение на Золоторожской улице в районе пересечения с Волочаевской улицей. Период: с 11 по 30 марта включительно. Особенности: одна полоса с организацией приоритетного права проезда.

Кроме того, с 01:30 до 05:30 с 13 мая по 25 августа ограничат движение на части Волочаевской улицы от дома 15, корпуса 1, до дома 18, строения 2. В этот период здесь будет поэтапное занятие одной полосы с обеспечением движения по трамвайным путям.