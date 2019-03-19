РИАМО - 19 мар. Компания «Антракс», резидент особой экономической зоны «Исток» Подмосковья, на энергетической выставке в Дубае представила новую разработку по мониторингу электрической сети «А-Сигнал», позволяющую эффективно управлять состоянием кабельно-воздушной сети, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Компания представила разработку совместно с «Тринити Инжиниринг». Презентация прошла на главной энергетической выставке Ближнего Востока – Middle East Electricity. Прибор «А-Сигнал» позволяет эффективно управлять состоянием кабельно-воздушной сети и в кратчайшие сроки определять место аварийной ситуации. Разработка имеет особое значение для стран Ближнего Востока, где развиты нефтедобыча и высотное строительство.

«О желании внедрять решения компании «Антракс» говорили не только представители стран Ближнего Востока: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Омана, Бахрейна и Ливана, но и энергетики соседних североафриканских стран: Ливии и Египта, и, конечно, интерес высказали представители азиатских стран: Индии, Вьетнама, Таиланда, Пакистана и Малайзии», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, участие в такой крупной международной выставке позволит резиденту ОЭЗ «Исток» расширить экспорт на многие зарубежные страны.

Middle East Electricity привлекает к себе участников со всего мира тем, что охватывает все аспекты производства электроэнергии, тем самым давая им большие возможности выхода на весьма прибыльный ближневосточный рынок.

В экспозициях выставки MEE было представлено более 400 секторов электротехнической и энергетической продукции пяти основных направлений: электрогенерирующего, осветительного – электротехнического, энергосберегающего – возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и водных технологий.