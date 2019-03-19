РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мар. Команда «Дети Подмосковья» из Красногорска выступит в полуфинале Всероссийской юниор-лиги Клуба веселых и находчивых в Московском дворце пионеров 21 марта, сообщил режиссер МУК ККДК «Подмосковье» Михаил Иванов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Двадцать первого марта наши любимые «Дети Подмосковья» поборются за путевку в финал Всероссийской юниор-лиги КВН! Ждем своих болельщиков!» – написал Иванов.

Он уточнил, что игра начнется в Московском дворце пионеров в 18:00. Вход бесплатный.

Команду КВН «Дети Подмосковья» создали при Муниципальном учреждении культуры «Красногорский культурно-досуговый комплекс «Подмосковье» городского округа Красногорск. Коллектив представляет Московскую область во Всероссийской юниор-лиге КВН.