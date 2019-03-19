РИАМО - 19 мар. В особой экономической зоне «Дубна» до конца 2019 года планируют завершить работы по вводу в эксплуатацию восьми заводов, три компании уже ввели свои объекты в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

В ОЭЗ «Дубна» прошло первое в 2019 году расширенное совещание с резидентами. На нем обсудили развитие инфраструктуры территории, открытие новых предприятий резидентов, скорректировали дорожные карты и этапы строительства каждого из них.

«Всего на данный момент из 150 резидентов 42 уже построили, планируют или ведут возведение производственных и административных зданий. Если в течение прошлого года четыре компании полностью ввели в эксплуатацию свои объекты, то в начале 2019-го это сделали уже три. Еще восемь резидентов планируют завершить работы на своих объектах до конца года», – сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

По его словам, 2019 год может перекрыть все предыдущие показатели ОЭЗ по строительству новых объектов резидентами.

Среди наиболее крупных проектов – ООО «Полекс Бьюти», занимающееся производством профессиональных косметических средств с инвестициями более 130 миллионов рублей. ООО «Интех-Сервис» намерено вложить более 350 миллионов рублей в разработку и производство импортозамещающего нефтесервисного оборудования, в том числе аппаратуры электрического дивергентного каротажа.

Территория ОЭЗ «Дубна» динамично развивается, в связи с чем в 2019 году было принято решение о присоединении к левобережной площадке дополнительно еще 80 гектаров. Здесь будут построены объекты электроснабжения, еще одна котельная, улично-дорожные и инженерные сети, подведен газопровод.

Также в ОЭЗ будут введены в эксплуатацию два инновационно-технологических центра (ИТЦ) общей площадью более 18 тысяч квадратных метров, что кардинально изменит ситуацию для компаний, у которых отсутствует возможность строительства собственных объектов. Новые ИТЦ позволят им в кратчайшие сроки открывать на арендованных площадях свои производства и начинать выпуск продукции.