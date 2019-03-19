РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 мар. Духовой оркестр подмосковного Королева выступил с программой «Звонкой меди юбилей» в Центральном дворце культуры имени Калинина, выступление приурочили к 95-летию оркестра, передает корреспондент «РИАМО в Королеве»

«Оркестр основан в далеком 1924 году, он является одним из старейших музыкальных коллективов страны и отмечает сегодня (19 марта - ред.) свой 95-летний юбилей. Звуки оркестра можно услышать на всех культурных событиях в жизни города», - сказал руководитель МБУК «Королевский духовой оркестр» Анатолий Ефремов.

В программе прозвучали произведения духовой классики, эстрадная, джазовая, популярная музыка. Дирижерами выступили Максим Федоров и Геннадий Матвеевский.

Перед началом концерта в фойе Дворца культуры имени Калинина прошло выступление детского духового оркестра Королева и образцового вокального коллектива «Цветы России».

В 1973 году оркестру было присвоено звание «Народный». В 1961 году он встречал на территории нынешнего РКК «Энергия» первого космонавта Земли, героя СССР Юрия Гагарина. В 2004 году коллектив стал Муниципальным учреждением культуры «Королевский духовой оркестр».