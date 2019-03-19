РИАМО - 19 мар. Финальный этап IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр проходит в Тюмени с 19 по 23 марта, в нем принимают участие представители Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Организаторами соревнований являются министерство спорта Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, добровольное спортивное общество «Урожай России». По традиции, в сельских спортивных играх принимают участие представители сельского, лесного, рыбного хозяйств, потребительской кооперации, фермеры, а также работники социальной сферы, проживающие в сельской местности.

«В 2019 году в программу включены соревнования по девяти спортивным дисциплинам: гиревому и городошному спорту, лыжным гонкам, полиатлону, троеборьям дояров и механизаторов, соревнованиям спортивных семей, а также шахматам и шашкам. Московскую область в финале представляют жители Коломенского городского округа, которые стали победителями регионального этапа соревнований, прошедшего в феврале», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что подобные соревнования имеют уже довольно продолжительную историю и ведут свое начало с 2003 года.

«За это время сельские игры стали доброй традицией. Целью игр является как привлечение сельского населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, так и повышение спортивного мастерства сельских тружеников и учащейся молодежи. Каждый год нелегко выбрать лучших из лучших, поэтому, по традиции, проводятся отборочные региональные этапы. Желаю всем участникам IX Всероссийских зимних сельских спортивных игр достойно представить свои регионы и показать максимум, на что способны. Удачи!» - подытожил министр.