РИАМО – 19 мар. Детские площадки по губернаторской программе установят в поселениях Солнечногорска, до конца года в муниципалитете благоустроят 29 дворов, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Жителям сельского поселения Смирновское представили проект благоустройства дворовой территории. В этом году вблизи домов №№7, 2 и 14 появится современная детская площадка с травмобезопасным покрытием, а также разнообразные малые архитектурные формы. Проект будет реализован в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству», – отмечается в сообщении.

По словам главы сельского поселения Смирновское Александра Шинина, детские площадки также оснастят системами видеонаблюдения.

«Кроме того, будут проведены работы по озеленению прилегающей территории», – дополнил Шинин.

Всего в этом году в Солнечногорске комплексно благоустроят 29 дворовых территорий с охватом 100 домов.