РИАМО – 19 мар. Инспекторы эконадзора завершили административное расследование в отношении ООО «Лига», которое управляет складским комплексом в деревне Падиково городского округа Истра, общество было уличено в многочисленных нарушениях природоохранного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Как выяснилось в ходе расследования, на земельном участке, принадлежащем ООО, имеется 24 источника негативного воздействия на окружающую среду, включая сооружения для очистки хозяйственно-бытовых стоков.

«Стоки с них сливались в реку Руденку. При этом общество не имеет разрешения на пользование водным объектом, а также проекта нормативов допустимых сбросов. За это ООО было оштрафовано на общую сумму 120 тысяч рублей и получило предписание ликвидировать нарушения природоохранного законодательства», – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Минэкологии привлекли к административной ответственности еще двух истринских нарушителей – ДНП «Бежин луг» и одного из руководителей МБУ «Дирекция дорожного обслуживания и благоустройства».

«Дачное партнерство сбрасывало загрязненные сточные воды на водосборную площадь реки Малая Истра, а должностное лицо МБУ отдало распоряжение производить мойку подведомственных автомобилей в непосредственной близости от водоохранной зоны реки Песочная, в результате чего загрязненные стоки попадали в водный объект», – уточняется в материале.