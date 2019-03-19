РИАМО – 19 мар. Двум жилым корпусам и канализационной станции в ЖК «Измайловский лес» подмосковной Балашихи выдали заключение о соответствии технической и проектной документации, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Корпусы 1.1 и 1.2, а также канализационная насосная станция, входящие в состав жилого комплекса «Измайловский лес», получили заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Объекты располагаются на 16 километре автодороги М-7 «Волга» в городском округе Балашиха», – отмечается в сообщении.

Застройщиком жилого комплекса «Измайловский лес» является ООО «Ривьера Парк».

«Инспекторским составом на объектах проведена проверка по извещению об окончании строительства. После устранения всех замечаний оформлены ЗОС», – пояснил руководитель надзорного органа Артур Гарибян.

Площадь жилого 5-секционного корпуса 1.1 переменной этажности (15-25) составляет 40070 квадратных метров. В нем к заселению готовы 466 квартир, площадью 27202 квадратных метра.

«Площадь 4-секционного корпуса 1.2 переменной этажности (15-25) составляет 41396 квадратных метров. В нем к заселению готовы 476 квартир, площадь которых составила 28400 квадратных метров», – добавляется в пресс-релизе.

Кроме того, производительность канализационной насосной станции, которая будет обслуживать дома жилого комплекса, составляет 3200 кубических метров в сутки. Площадь станции – 38,7 квадратных метров.