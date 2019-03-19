РИАМО - 19 мар. Арбитражный суд Подмосковья принял решение о передаче обязательств по завершению строительства объектов Urban Group новому застройщику – некоммерческой компании «Фонд «Специальные проекты фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства», говорится в сообщении пресс-службы фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«Решением суда удовлетворено заявление дочерней компании фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства о намерении стать приобретателем прав и обязанностей застройщика по всем шести жилым комплексам Urban Group: «Митино О2», «Видный город», «Солнечная система», «Опалиха О3», «Лесобережный», «Лайково», – говорится в сообщении.

В общей сложности новый застройщик будет достраивать 65 жилых домов и объектов социальной инфраструктуры Urban Group.

Вопрос о передаче земельного участка под строительство школы, детского сада и инженерной инфраструктуры в ЖК «Лайково» решат 27 марта.

Некоммерческая компания «Фонд «Специальные проекты фонда защиты прав дольщиков» получила одобрение профильной комиссии Минстроя России под председательством заместителя министра Никиты Стасишина, что стало одним из ключевых оснований для принятия судом положительного решения.

«Новый застройщик, в отличие от компании-банкрота, сможет предоставить дольщикам гарантии на построенное жилье, это одно из важных следствий принятого решения», – отметил заместитель генерального директора фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства Алексей Ниденс.

По его словам, граждане получат гарантийное обслуживание квартир сроком на пять лет, а также технологического и инженерного оборудования на три года после сдачи объектов.

В декабре 2018 конкурсный управляющий застройщиков Urban Group Светлана Аглинишкене провела собрания участников строительства, на которых дольщики практически единогласно проголосовали за передачу объектов новому застройщику. Завершение строительства пройдет в соответствии с дорожной картой – планом мероприятий по восстановлению прав дольщиков Urban Group.

«В ближайшее время после проведения необходимых процедур будут подписаны договоры с новым застройщиком, и мы последовательно передадим права и обязанности компаний-должников дочерней компании фонда – новому застройщику», – отметила Аглинишкене.