РИАМО - 19 мар. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума, согласно законопроекту, предлагается изменить схему расчета обеспечения, сообщает во вторник Газета.ru.

«Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении проект закона о доплатах малоимущим пенсионерам сверх прожиточного минимума. При этом парламентарии выступают за необходимость установления единых правил для определения прожиточного минимума, который впоследствии позволит рассчитывать соответствующие надбавки для российских пенсионеров», – говорится в сообщении.

Согласно законопроекту, предлагается изменить схему расчета обеспечения – первоначально установить соцдоплату в размере, нужном для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня прожиточного минимума в регионе, после проиндексировать пенсии и ежемесячные денежные выплаты. Так, уровень прожиточного минимума будет ниже материального обеспечения неработающего пенсионера в каждом году.

Законопроект, принятый во втором чтении, подразумевает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера соцдоплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

В Пенсионном фонде РФ отметили, что перерасчет пенсий по новой схеме коснется 12% неработающих пенсионеров. На это потребуются дополнительные 120 миллиардов рублей в 2019–2024 годах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что закон коснется 4 миллионов россиян.

Полный перерасчет пенсий Пенсионный фонд России должен сделать не позднее 1 июля 2019 года.