РИАМО - 19 мар. В спортивную школу Реутова приобрели покрытие в гимнастический зал, средства для этого выделили из регионального бюджета после обращения к депутатам Мособлдумы, говорится в сообщении пресс-службы депутата областного парламента Тараса Ефимова.

Член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной думы Тарас Ефимов вместе с председателем совета депутатов Реутова Сергеем Епифановым осмотрел спортивные залы и пообщался с учащимися и тренерским составом.

«На одной из встреч жители Реутова попросили оказать содействие в приобретении дополнительного оборудования для спортивной школы. По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова средства в размере 500 тысяч рублей были выделены из регионального бюджета. Школой приобретены специальное покрытие для занятий художественной гимнастикой, кубы для растяжки, а также атрибутика для учащихся – членов сборной Московской области по художественной гимнастике», – сказал Ефимов.

По его словам, спортивная школа давно переросла существующие помещения, и задача муниципалитета с открытием новых залов использовать их для развития учреждения.

Директор учреждения Татьяна Пивоварова рассказала, что в школе работают четыре отделения по художественной, спортивной, эстетической гимнастике и баскетболу. Занятия ведут 14 тренеров – мастера спорта, специалисты высшей категории. Все 454 учащихся посещают занятия бесплатно.