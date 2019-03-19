РИАМО - 19 мар. На участке Болотной набережной в центре столицы до 29 июля круглосуточно ограничили движение транспорта, здесь проведут работы на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Болотная набережная в районе дома 15, корпуса 1. Период: с 11 марта по 29 июля круглосуточно», – говорится в сообщении.

В этот период на участке перекрывают одну полосу с организацией права проезда и ликвидацией парковочного пространства.