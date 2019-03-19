РИАМО - 19 мар. На Ледовой арене имени В.В. Каменского начались игры открытого хоккейного турнира любительских команд поселений Воскресенского района, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«За главный приз соревнуются девять спортивных коллективов: «Администрация», «Горняк», «Хорлово», «Спарта», «Ашитково», «Поселок имени Цюрупы», «Фединское», а также соседи – «Егорьевск» и «Коломна», – говорится в сообщении.

На лед в составах команд выйдут руководитель администрации Воскресенского района Виталий Чехов, глава Воскресенска Алексей Владович, глава сельского поселения Фединское Игорь Дорошкевич, глава Коломенского округа Денис Лебедев.

Открытый хоккейный турнир любительских команд стартовал 18 марта. В матче открытия сыграли команды «Администрация» (Воскресенский район) и «Коломна». Со счетом 5:3 победили воскресенцы.

Турнир проводится по правилам ветеранского хоккея: без жесткой силовой борьбы. Команды встретятся по одному разу друг с другом, а потом по системе плей-офф разыграют главный кубок.