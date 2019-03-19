РИАМО - 19 мар. Начался набор волонтеров на Международный авиасалон МАКС, который пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском, сообщается в Instagram-аккаунте авиасалона.

«Давний партнер ОАО «Авиасалон» МОО «Российский союз молодежи» объявляет о начале набора волонтеров на МАКС-2019. За шесть улетных дней участники волонтерского движения обретут полезный опыт в организации различных площадок, новые знакомства и незабываемые эмоции. Стать частью команды единомышленников и включиться в слаженную работу на масштабном авиационном мероприятии может любой желающий, достигший 16 лет», – говорится в сообщении.

Авиасалон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском. На авиасалоне демонстрируются уникальные экспонаты, последние новинки, в том числе не имеющие аналогов виды вооружений и военной техники. Кроме того, авиасалон выступает в роли бизнес-площадки, где первые лица высших структур государственной власти доступны для делового общения. МАКС проводится при поддержке администрации президента России и правительства РФ.