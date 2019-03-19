РИАМО - 19 мар. Начался набор волонтеров на Международный авиасалон МАКС, который пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском, сообщается в Instagram-аккаунте авиасалона.
«Давний партнер ОАО «Авиасалон» МОО «Российский союз молодежи» объявляет о начале набора волонтеров на МАКС-2019. За шесть улетных дней участники волонтерского движения обретут полезный опыт в организации различных площадок, новые знакомства и незабываемые эмоции. Стать частью команды единомышленников и включиться в слаженную работу на масштабном авиационном мероприятии может любой желающий, достигший 16 лет», – говорится в сообщении.
Авиасалон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября на аэродроме «Раменское» в Жуковском. На авиасалоне демонстрируются уникальные экспонаты, последние новинки, в том числе не имеющие аналогов виды вооружений и военной техники. Кроме того, авиасалон выступает в роли бизнес-площадки, где первые лица высших структур государственной власти доступны для делового общения. МАКС проводится при поддержке администрации президента России и правительства РФ.
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Незаменимые помощники МАКС-2019 👫 ⠀ Считанные месяцы остаются до главного события этого лета – XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, который распахнёт двери для всех неравнодушных и влюблённых в авиацию ✈️. ⠀ Давний партнёр ОАО "Авиасалон" МОО "Российский Союз Молодежи" объявляет о начале набора волонтёров на МАКС-2019! За шесть улётных дней участники волонтёрского движения обретут полезный опыт в организации различных площадок, новые знакомства и незабываемые эмоции. Стать частью команды единомышленников и включиться в слаженную работу на масштабном авиационном мероприятии может любой желающий, достигший 16 лет. ⠀ 📝 Ссылка на анкету в сторис. ⠀ Подробнее о волонтёрской программе: @rsmmo. ⠀ #АвиасалонМАКС #Авиасалон #МАКС2019 #ЖдемМАКС2019 #авиашоу #волонтерство #МООРСМ #ВолонтерыМАКС2019 #РСМнаМАКС
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