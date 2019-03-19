РИАМО - 19 мар. В 2019 году в Воскресенском районе запланировано комплексное благоустройство дворовых территорий по 24 адресам, также планируют установить четыре-пять новых губернаторских игровых площадок, говорится в сообщении пресс-службы администрации района.

«Адресный перечень дворов составлен на основании предложений жителей и по итогам голосования на портале «Добродел», что проходило в минувшем году. В ходе благоустройства будет выполнен комплекс работ по шести обязательным элементам», – говорится в сообщении.

В 2018 году в районе благоустроили дворы по 25 адресам. Установили 13 новых детских игровых площадок. Обустроили более 5 тысяч квадратных метров новых автопарковок. Объем финансирования составил 47,6 миллиона рублей.

По программе губернатора «Наше Подмосковье» в 2018 году установлены пять детских игровых площадок: две в черте города на улице Менделеева, улице Железнодорожной, в поселке Хорлово, в поселке имени Цюрупы, в деревне Ратчино.