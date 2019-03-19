РИАМО - 19 мар. Московский метрополитен с 18 марта по 14 апреля в четвертый раз примет участие в международном исследовании уровня удовлетворенности пассажиров, по результатам прошлых лет столичная подземка лидировала по многим показателям, сообщается на сайте метро Москвы.

Международная ассоциация крупнейших метрополитенов мира CoMET (Community of Metros) проводит шестое ежегодное исследование уровня удовлетворенности пассажиров. Пилотное исследование степени удовлетворенности пассажиров деятельностью метрополитенов по всему миру состоялось в 2014 году, а в 2015-м ассоциации Nova и CoMET пришли к соглашению о включении таких исследований в программу ежегодных мероприятий. Исследование базируется на методологии ассоциации IBBG (ассоциация операторов автобусов), которое впервые прошло в 2009 году.

«После того как пассажиры в 25 городах ответят на вопросы исследования, ассоциация сравнит результаты и представит рейтинг крупнейших метро мира. Анализ удовлетворенности пассажиров разных стран позволит метрополитенам учесть лучшие практики и повысить качество предоставляемых сервисов и услуг», – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, опрос займет не более пяти минут.

«Мы просим пассажиров выразить мнение об уровне качества предоставляемых услуг и сервисов метро Москвы. <…> Анкеты обезличены: мы не запрашиваемых персональные данные респондентов. Мы внимательно изучаем результаты опроса и максимально учитываем их в работе», – заверил Латыпов.

Московский метрополитен впервые принял участие в таком исследовании в 2016 году, оно проходило с 4 апреля по 1 мая. Благодаря опросам стало известно, что метро Москвы имеет самый высокий индекс лояльности пассажиров среди метро мира, при этом данный индекс стабильно растет на протяжении последних трех лет. Растет удовлетворенность пассажиров чистотой, комфортом и безопасностью станций, удобством оплаты проезда.