РИАМО - 19 мар. В столице подготовили методические рекомендации для выявления терминалов, которые в дневное время предоставляют услуги по приему платежей, а в ночное – перепрограммируются и проводят запрещенные азартные игры, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Первые методические рекомендации, составленные с учетом опыта работы, а также в ходе рабочих консультаций с правоохранительными органами, анализа отчетов префектур и информации УЭБиПК ГУ МВД России по Москве были разработаны департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы в 2015 году по поручению Межведомственной комиссии правительства Москвы по азартным играм и лотереям», – отмечается в сообщении.

Однако с развитием технологий работа по выявлению проблемных точек усложнилась, что потребовало разработки новой методики, позволяющей отличить торгово-развлекательный автомат и обычный платежный терминал от терминала, который используется для проведения незаконных азартных игр.

Согласно разработанной департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции методике, адреса, в которых были выявлены случаи проведения незаконных азартных игр, замаскированных под разрешенные виды деятельности, берутся на контроль управами. Контроль осуществляется до тех пор, пока заведение не будет перепрофилировано или не сменится владелец магазина.

Необходимым условием пресечения деятельности незаконных игорных заведений служит изъятие игрового оборудования с последующим его размещением в помещениях, подобранных префектурами административных округов или управами районов. В 2018-м префектуры административных округов разместили на временное хранение более 2 тысяч единиц изъятого игрового оборудования.

Регулярный мониторинг территорий специалистами управ районов города проводится с 2012 года. Мониторинг объектов азартных игр позволил сегодня создать и постоянно актуализировать адресную базу данных букмекерских контор, работающих на территории Москвы. Подобная база, учитывающая реально работающие заведения, является единственной в городе. В 2018 году в департамент поступило 480 отчетов префектур административных округов города Москвы о результатах мониторинга объектов азартных игр и лотерей на подведомственных территориях.