РИАМО - 19 мар. Серьезные пробки образовались на дорогах столицы вечером во вторник, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения наблюдаются на северо-западе и юго-востоке внутренней стороны МКАД и на востоке и юго-западе внешней стороны. Стоят участки на обеих сторонах Третьего транспортного кольца и практически полностью Садовое кольцо.

Заторы образовались и на центральных улицах внутри Садового – набережных возле Кремля, Бульварном кольце. Водители потеряют время, если поедут по Кутузовскому проспекту, набережным Яузы, шоссе Энтузиастов, Новослободской улице и Ленинградскому проспекту.

Пробки наблюдаются также на проспекте Мира, Дмитровском шоссе, Волоколамском шоссе, Можайском шоссе, Профсоюзной улице, проспекте Андропова.

По прогнозу сервиса, ситуация улучшится к 21 часу, когда загруженность движения будет оцениваться в три балла.

По данным Росгидромета, вечером во вторник в Москве наблюдается дымка, температура составляет плюс 4 градуса.