РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске в среду проведут ярмарку вакансий для жителей с ограниченными возможностями здоровья и горожан пенсионного и предпенсионного возраста, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольском центре занятости населения 20 марта пройдет ярмарка вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья и граждан предпенсионного и пенсионного возраста. В мероприятии примут участие работодатели предприятий транспортной сферы, промышленности, ремонтно-строительных услуг, торговли и логистики, швейные производства города.

Также можно будет ознакомиться с вакансиями Подольского центра занятости населения и вакансиями в Московской области», – говорится в сообщении.

Ярмарка вакансий будет проходить с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Февральская, дом №2А. В рамках мероприятия специалисты центра занятости дадут консультации о возможностях профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а также все желающие смогут узнать о программах по организации самозанятости и временного трудоустройства.

Помимо этого, в 11:00 пройдет семинар на тему: «Комплексный подход к содействию занятости старшего поколения – помощь в трудоустройстве, обучение, вовлечение в серебряное волонтерство» для соискателей старше 50 лет.