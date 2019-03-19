РИАМО - 19 мар. На участках Волочаевской улицы в столице в разные периоды до 25 августа будут введены ограничения движения в связи с реконструкцией водопровода, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: Золоторожская улица в районе пересечения с Волочаевской улицей. Период: с 11 по 30 марта включительно. Особенности: одна полоса с организацией приоритетного права проезда», – отмечается в сообщении.

Также ограничат движение с 01:30 до 05:30 с 20 марта по 30 апреля на участке Волочаевской улицы от Строгановского проезда до дома 15.

Кроме того, с 01:30 до 05:30 с 13 мая по 25 августа ограничат движение на части Волочаевской улицы от дома 15, корпуса 1 до дома 18, строения 2. В этот период здесь будет поэтапное занятие одной полосы с обеспечением движения по трамвайным путям.