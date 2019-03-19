РИАМО - 19 мар. На улице Можайский Вал в столице огранили движение по одной полосе из-за продления сроков реконструкции инженерных сетей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: улица Можайский Вал в районе дома 2. Период: с 15 марта по 28 апреля круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Движение будет ограничено по одной полосе с обеспечением движения транспортных средств по одной полосе в каждом направлении.

Ограничения связаны с продлением сроков реконструкции инженерных сетей.