РИАМО - 19 мар. С начала марта в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам парковок обратились более 12,6 тысячи человек, среднее время обслуживания составило 7-8 минут, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Более 12,6 тысячи человек обратились в сервисные центры «Московский транспорт» по вопросам платных парковок с начала марта. Чаще всего в этом месяце столичные автомобилисты интересовались информацией об оформлении парковочных разрешений и покупке парковочных абонементов, способами оплаты парковки, а также работой мобильного приложения «Парковки Москвы», – говорится в сообщении.

Среднее время обслуживания в сервисных центрах составило 7-8 минут, а среднее время ожидания – 2 минуты.

Сервисные центры «Московский транспорт» работают на улице Старая Басманная, дом 20, корпус 1, и улице 1905 года, дом 25, с 8:00 до 20:00.