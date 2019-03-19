РИАМО - 19 мар. Более 53 миллионов поездок совершено с начала 2019 года в автобусах «Мострансавто» с помощью социальных карт жителя Подмосковья и москвича, этот показатель составляет около 60% от всего пассажиропотока предприятия, говорится в сообщении пресс-службы «Мострансавто».

«На сегодняшний день «Мострансавто» является лидером Московской области по социальным перевозкам пассажиров. Наша компания обслуживает 1171 маршрут по регулируемым тарифам – это 92% всей маршрутной сети предприятия», – заявил генеральный директор «Мострансавто» Владислав Мурашов.

В конце прошлого года были рассмотрены обращения жителей Подмосковья о переводе маршрутов «Мострансавто» в разряд социальных. В начале 2019 года после совместных мероприятий с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры еще 21 маршрут предприятия в Истре, Ногинске, Подольске, Чехове, Одинцове и другие перешли на работу по льготным тарифам.

«На фоне новых социальных маршрутов особенно выделяется №317 «Красноармейск – Москва (а/с ВДНХ)». По данному маршруту к нам обратилась многодетная семья, представляющая интересы целого сообщества, насчитывающего около 200 многодетных семей. Это говорит о том, что в данном случае выполнена одна из наших первостепенных задач – построение работы предприятия, соответствующей ожиданиям жителей региона. Зачастую инициатива о смене тарифа идет от самих пассажиров, это очень правильно, когда жители «включены» в процесс», – полагает Мурашов.

Совместная с министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья работа в направлении улучшения условий проезда для социальных категорий граждан будет продолжена. Кроме того, определенные требования предъявляются и к транспортным средствам, работающим на «социальных» маршрутах.

Согласно единому региональному стандарту, утвержденному профильным министерством по организации пассажирских перевозок, установлен предельно допустимый возраст для автобусов: малый класс – до 5 лет, средний и большой классы – до 7 лет.

Все транспортные средства должны быть оборудованы системой кондиционирования, оборудованием для проезда маломобильных пассажиров, системами видеонаблюдения, аппаратурой для безналичной оплаты проезда, также бортовым комплексом навигационной системы, данные из которого передаются в региональную навигационно-информационную систему РНИС МО, что позволяет в режиме онлайн контролировать автобусное сообщение.

Льготами на проезд могут воспользоваться держатели социальных карт москвича и социальных карт Московской области, имеющие право на льготный проезд.