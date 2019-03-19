РИАМО - 19 мар. Сведения о закрытии Глазной больницы в Мамоновском переулке в столице не соответствуют действительности, сообщается на сайте Боткинской больницы.

Бывшая Офтальмологическая клиническая больница расположена по адресу: Мамоновский переулок, дом 7. С 2014 года она является структурным подразделением ГКБ имени С.П. Боткина. Техническое состояние здания не позволяет привести его к современным санитарным требованиям и развернуть там достаточное количество современных операционных, необходимых для оказания медицинской помощи всем пациентам.

«Именно по этой причине значительная часть офтальмологической службы уже переведена и работает на основной базе Боткинской больницы. <…> Это уже позволило повысить качество оказания офтальмологической помощи и пролечить большее количество пациентов. Кроме того, летом 2019 года после капитального ремонта откроется специализированный офтальмологический корпус, в котором будет развернут современный Московский городской офтальмологический центр», – говорится в сообщении.

В этот центр переведут все подразделения, которые сейчас работают в здании на Мамоновском переулке.

«Информация о том, что москвичи «лишатся возможности получать качественную и доступную помощь, произойдет сокращение койко-мест, которое неизбежно повлечет за собой сокращение штата Мамоновки, а пациентам будут отказывать в бесплатном медобслуживании», является ложной», – уточняется в материале.

Весь коечный фонд филиала и весь медицинский персонал полностью переместятся на основную территорию Боткинской больницы, в новый Московский городской офтальмологический центр. Так, после переезда планируется проводить ежегодно более 1,5 тысяч высокотехнологичных операций на глазах.

Также увеличится общая площадь помещений для оказания офтальмологической помощи – она составит 10,6 тысячи квадратных метров, что на 2,1 тысячи больше площади нынешних помещений на Мамоновском.

«Информация о том, что «новое отделение для офтальмологической больницы вовсе не является новым, а представляет собой старый корпус бывшего гематологического отделения Боткинской больницы», также не соответствует действительности», – дополняется в сообщении.

В здании был выполнен качественный капитальный ремонт с реконструкцией, заменой инженерных систем и коммуникаций, произведен полный демонтаж старого покрытия и отделочных материалов, проведена санитарная обработка всех поверхностей стен.

Несмотря на то, что расстояние от здания на Мамоновском переулке до будущего нового корпуса составляет всего 4,6 километра и занимает 10 минут езды, для обеспечения более комфортного доступа к помещениям слабовидящим пациентам будет запущен дополнительный бесплатный маршрут городского наземного транспорта «Метро Беговая – Боткинская больница – метро Динамо» и обратно. Он будет подъезжать прямо к воротам больницы.