РИАМО – 19 мар. Участок Проектируемого проезда №490 на севере столицы до конца марта будут полностью перекрывать в связи с подготовкой парада Победы на Красной Площади, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок: Проектируемый проезд №490 от станции МЦК «Лихоборы» до дома 64А, строение 1, по проезду Черепановых. Период: 20, 21, 26 марта с 15:30 до 18:30», – отмечается в сообщении.

На участках будет действовать полное перекрытие.