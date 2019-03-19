РИАМО (КОРОЛЕВ) – 19 мар. Жалоба на школу-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья в подмосковном Королеве не подтвердилась, сообщается на странице общественной палаты города в Instagram.

В общественную палату Московской области поступила жалоба от якобы сотрудника школы-интерната Королева для обучающихся с оолы-интерната. Общественная граниченными возможностями здоровья. В частности, в ней сообщалось о нарушениях в работе директора шкпалата Королева провела проверку учреждения.

«На основании жалобы общественная палата Королева провела проверку работы пищеблока на соответствие санитарным нормам и правилам, качество приготовляемых блюд и их раздачу, работы учебного процесса школы-интерната, досуга ребят, поговорила с обслуживающим персоналом, учителями, заместителями директора, директором, воспитанниками школы-интерната и их родителями. Провела выемку кадровых документов, учебного процесса, табеля посещаемости сотрудников и документы пищеблока. Жалоба не подтвердилась», – говорится в сообщении.

Проверкой установлено, что сотрудника, написавшего жалобу в общественную палату Московской области, в штате школы-интерната нет.

Общественники в ходе проверки также ознакомились с направлениями образовательной деятельности профильного обучения школы-интерната – цветоводством, швейным делом, столярным делом, социально-бытовым ориентированием.

В школе работают: изостудия, хореографическая студия, музыкальная студия, кружок технической направленности, кружок умелые руки, театральная студия, футбольный клуб и спортклуб. Организована работа родительского клуба.

Среди учеников есть победители и призеры творческих фестивалей и конкурсов муниципального, регионального и всероссийского уровней, победители и призеры в спортивных соревнованиях среди детей с ограниченными возможностями здоровья городского и регионального уровней.

«Учителя, родители воспитанников школы-интерната поддерживают политику развития школы-интерната, созданную за последние два с половиной года директором Лобановой Н.А. Материалы общественной проверки будут направлены в общественную палату Московской области», – заключается в сообщении.