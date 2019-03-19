РИАМО - 19 мар. Рабочие приступят к благоустройству нового сквера, названного в честь известного писателя Михаила Пришвина в Одинцове, в мае, здесь оборудуют необходимое количество лавочек и урн, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Во вторник общественная палата Одинцовского района провела встречу с представителями компании-инвестора «Инград», на которой обсуждались вопросы по благоустройству в Одинцове нового сквера, названного в честь известного писателя Михаила Пришвина. Городская зона отдыха будет расположена у городской библиотеки №1. Сейчас проект проходит стадию согласования, после утверждения начнется реализация.

«Социально-ответственное предприятие, строительная компания «Инград», собирается благоустроить парковую территорию возле библиотеки №1. В сквере будет установлено необходимое количество лавочек и урн. Также будет зона Wi-Fi и небольшие игровые площадки для детей. Застройщик сообщил, что работы планируется начать в мае, когда будет уже достаточно тепло», – заявил председатель Общественной палаты Одинцовского района Захар Иванов.

Также он отметил, что утвержденный проект по благоустройству парковой территории будет обсуждаться с активными жителями города Одинцово.

В конце 2018 года общественная палата Одинцовского района выступила с предложением назвать новую зону отдыха в Одинцове именем одного из известных писателей, проживавших в свое время на территории муниципалитета.

По результатам народного голосования, которое проходило в два этапа, победила кандидатура Михаила Пришвина. За него проголосовала половина всех опрошенных – 723 человека. Вторым по результатам подсчета стал поэт Александр Пушкин с результатом 512 голосов.