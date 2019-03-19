РИАМО - 19 мар. В Московской области коммунальщики стали быстрее и качественнее реагировать на обращения жителей благодаря ЕДС – единому сервису, в который поступают обращения, срок реагирования управляющих компаний сократился до минимума, в большинстве случаев – до суток, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

По словам Пестова, Единая диспетчерская служба объединяет уже 926 управляющих компаний, обслуживающих многоквартирный жилой фонд на территории региона, – это подавляющее большинство управляющих компаний в Подмосковье. Работа УК с обращениями, поступающими в ЕДС, позволяет сокращать время реагирования на обращения жителей и повышать качество их обслуживания.

«Благодаря усовершенствованию алгоритмов работы по заявкам жителей Единая диспетчерская служба уже сегодня позволяет сократить среднее время реагирования УК на некоторые обращения (к примеру, касающиеся замены лампочек в подъездах) до минимума, теперь такие заявки исполняются в большинстве случаев в течение суток со дня поступления», – говорится в сообщении.

ЕДС – это интернет-сервис, интегрированный с порталом «Добродел», который позволяет жителям Подмосковья решать проблемы в многоквартирных домах без похода в управляющую компанию и лишних формальностей. Он доступен по ссылке eds.mosreg.ru. Сервис начал работу в 2018 году.

«Качество выполненных работ оценивают непосредственно жители. Заявитель в «Личном кабинете» ЕДС может подтвердить, что проблема решена, или указать на недочеты и заявить о необходимости проведения работы над ошибками», – отметил Пестов.

Исполнение заявок, поступивших в ЕДС, находится на контроле Госжилинспекции Московской области.