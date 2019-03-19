РИАМО – 19 мар. В храме Христа Спасителя прошло празднование Дня православной книги, в мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, они вручили школьникам книжные наборы и сладкие подарки, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Собянин напомнил, что письменность помогла становлению российского государства и распространению православия.

«Вся наша цивилизация обязана во многом печатным книгам, потому что скорость распространения информации возросла во много раз и это облегчило обмен знаниями, накопление этих знаний. И если бы не было книги, я думаю, мы до сих пор бегали бы с копьем и мечом, с дубинкой, и никаких космических кораблей и замечательных машин, великолепных зданий, освещенных электричеством, не было бы», – отметил градоначальник.

По его мнению, современного человека нельзя представить без книг. Они сопровождают его с детских лет, помогают обрести друзей, получить знания и расширить кругозор.

«Книга постоянно рядом со мной, и я плохо себе представляю жизнь без книги. Я уверен, что и для вас книга будет замечательным путеводителем по жизни», – добавил Собянин.

Мэр Москвы также поздравил патриарха Кирилла с очередной годовщиной возведения в статус епископа.

«Это значимое событие для вас лично, но я считаю, что и для всех нас. Потому что, Ваше Святейшество, вы делаете очень много для нашей страны, для нашего города, для каждого человека, который находится в этом зале», – подчеркнул градоначальник.

Патриарх заявил, что необходимо поддерживать интерес у молодого поколения к чтению, и отметил труд людей, занятых в книжном издательстве.

«Сегодня книга становится не только печатной, но и электронной. И многие читают тексты именно в электронном виде. Но носитель вторичен. Носители менялись и в древности – от пергамента и папируса до бумаги. А вот смысл книги, мысль, информация, то, что передается посредством письменного слова, – все это сохраняется в веках. И сегодня не меньше, чем вчера или в древности, мы нуждаемся в этом слове», – дополнил патриарх.

День православной книги был учрежден в 2009 году Священным синодом Русской православной церкви. Он приурочен к дате издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги – «Апостола» (1 (14) марта 1564 года).