РИАМО - 19 мар. У желающих еще есть шанс посетить выставку «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени», которая заканчивается в подмосковном музее «Новый Иерусалим», экскурсионная поездка на экспозицию на электричке состоится 23 марта, сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании.

«Масштабная выставка «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» завершится в воскресенье, 24 марта. Пассажиры ЦППК могут успеть увидеть шедевры прославленного ювелира и посетить МВК «Новый Иерусалим» самостоятельно или в составе группы в рамках экскурсионной поездки «Истра. Стиль Фаберже», – отмечается в сообщении.

Записаться на поездку «Истра. Стиль Фаберже» можно на туристическом сайте ЦППК. Поездка состоится 23 марта.

В экспозиции выставки «Стиль Фаберже. Превосходство вне времени» представлены более 400 экспонатов, многие из которых никогда не демонстрировались широкой публике. Проект объединяет произведения ювелирного дома Фаберже из коллекций российских и зарубежных музеев: Музея Фаберже в Баден-Бадене (Германия), государственного Эрмитажа, государственного музея-заповедника «Петергоф», Государственного исторического музея, Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и Русского национального музея (Россия).

Помимо украшений и аксессуаров, в музее «Новый Иерусалим» можно увидеть хрустальную утварь, подарочные и интерьерные изделия. Самостоятельными разделами представлены драгоценная галантерея, жетоны, камнерезные изделия и работы фирмы Фаберже в годы Первой мировой войны. Также на экспозиции можно оценить и сопоставить манеру работы мастеров разных отделений фирмы.