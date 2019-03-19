РИАМО - 19 мар. В микрорайоне Северный городского округа Домодедово в этом году введут в эксплуатацию новую школу, рассчитанную на 275 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент на объекте продолжаются работы по устройству внутренних стен и перегородок, устройству инженерных сетей и коммуникаций. Строительство ведется в графике», – сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

Согласно проекту, в трехэтажном здании школы разместятся все необходимые помещения для организации учебного процесса и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников. Общая площадь составит более 7,5 тысяч квадратных метров.

На прилегающей территории предусмотрены оборудованные площадки для отдыха и игр учащихся, спортивное ядро с футбольным полем. Кроме того, планируется проведение работ по благоустройству и озеленению. Объект будет оборудован с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Строительство школы ведется в рамках реализации государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется из средств областного и муниципального бюджетов.

Заказчиком работ выступает администрация городского округа Домодедово.