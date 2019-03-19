РИАМО – 19 мар. Порядка 20 тысяч человек станцевали «Севастопольский вальс» в Подмосковье, Крыму и Севастополе, масштабная акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоялась 18 марта, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Севастопольский вальс» станцевали в 15 городах и районах Московской области в годовщину воссоединения Крыма с Россией. К флешмобу, организованному Общественной палатой Московской области при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области, присоединился Севастополь и практически весь Крым – 20 из 25 регионов», – отмечается в сообщении.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева уточнила, что изначально это была инициатива региональных общественников.

«И нам очень приятно, что наше широкое распространение анонса акции позволило присоединиться к нашему формату многим регионам России, которые также станцевали «Севастопольский вальс» в эти замечательные весенние дни. Песня «Севастопольский вальс» о любви, о дружбе, о преданности, о всех тех чувствах, которые мы испытывали все эти годы к жителям крымских городов и Севастополя», – дополнила Дмитриева.

Солист Московского театра оперетты Леонид Бахталин, что был очень рад присоединиться к акции.

«Весна, музыка, любовь – это то, что объединяло людей во все времена. Я безумно счастлив, что Общественная палата Московской области пригласила участвовать меня в этом беспрецедентном мероприятии. Выбор песни не случаен. Константин Листов написал песню «Севастопольский вальс» в 1955 году, к столетию первой обороны Севастополя. С тех пор эта мелодия прочно вошла в историю и жизнь каждого из нас. Пусть эта музыка звучит в наших сердцах всегда!» – заявил он.

В свою очередь министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева рассказала, что в этом году Подмосковье подошло к дате воссоединения Крыма с Россией очень нестандартно.

«Мы поддержали все общественные инициативы. Подмосковный флешмоб «Севастопольский вальс» прошел сразу на нескольких площадках Московской области, его поддержали крымские регионы и Севастополь. Всего в флешмобе, запущенном в Подмосковье и продолженном в Крыму и Севастополе, приняли участие порядка 20 тысяч человек», – перечислила она.

Кроме того, по словам Плещевой, на мероприятие пригласили уличных художников из США и Крыма.

«Авторские работы ребят появятся в Щелкове и Волоколамске. Идея акции и смысл рисунков в том, что мы строим мосты и протягиваем друг другу руки. И Керченский мост тому отличное подтверждение», – полагает Плещева.

Работу художника из США Айзека Карузо можно увидеть в Волоколамске на фасаде дома №12 по Ново-Солдатской улице, а работу художника, создателя студии художественной росписи Dislav Studio Владислава Подопригоры из Крыма и его команды – на фасаде здания по адресу: Щелково, улица Советская, дом 95.