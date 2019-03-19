РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске на автодороге А-107 во вторник вечером образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:50 на автодороге А-107 в Подольске образовалась пробка длиной свыше 3 километров. Движение затруднено от съезда с Симферопольского шоссе до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 5 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, Большая Серпуховская, проспект Ленина, Стекольникова, Матросская и других.