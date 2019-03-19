РИАМО – 19 мар. Жилищные сертификаты в Подмосковье получили жители Крайнего Севера, чернобыльцы и вынужденные переселенцы, это стало возможным благодаря федеральной госпрограмме, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера; граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; лица, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, проживающие в Московской области, получили государственные жилищные сертификаты для приобретения жилья.

«В настоящий момент в Московской области завершилась выдача жилищных сертификатов разным категориям граждан. Из федерального бюджета 7,6 миллиона рублей выделено северянам, 16 миллионов рублей – чернобыльцам и 40 миллионов рублей – вынужденным переселенцам. Этих сумм достаточно для обеспечения жильем четырех семей, выехавших из районов Крайнего Севера; восьми семей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС; 18 семей вынужденных переселенцев», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Таким образом, каждый из участников получит от 1 до 5 миллионов рублей в зависимости от количества членов семьи для покупки жилья.

«Финансирование выделяется в рамках федеральной госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», – заключается в сообщении.