РИАМО - 19 мар. Столичные следователи проводят доследственную проверку по информации СМИ о возможном мошенничестве с квартирой, принадлежащей пожилой женщине, сообщила РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Из сюжета одного из телеканалов следует, что дочь советского футболиста пытается отсудить долю родительской квартиры у одного из адвокатов, который воспользовался преклонным возрастом ее матери, ввел пожилую женщину в заблуждение и переоформил долю данной квартиры на своих родственников. Со слов дочери, мама сильно переживала из-за обмана и в результате ее сердце не выдержало, в начале года она умерла.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», - отметила Иванова.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенным в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.