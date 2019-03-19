РИАМО - 19 мар. За полтора месяца с момента старта проекта «Стань чемпионом» уже более 300 подмосковных детей прошли тестирование, основная задача которого определять предрасположенность к тем или иным спортивным дисциплинам, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Экспериментальный инновационный проект стартовал в Подмосковье 1 февраля, регион стал одним из первых, где в пилотном режиме запущена реализация этой программы.

«Стань чемпионом» направлен на формирование потенциально сильного спортивного резерва и развитие устойчивого интереса у детей к видам спорта. Кроме того, проект позволит растить профессиональных спортсменов с первых шагов и разрабатывать оптимальные программы тренировок», – говорится в сообщении.

Совместно с министерством физической культуры и спорта региона организаторы проекта активно занимаются разработкой и внедрением модели отбора спортивно одаренных детей. Пройти тестирование на территории Московской области можно в Мытищах по адресу: улица Силикатная, дом 30 А.

«Очень важно не ошибиться с выбором спорта для ребенка, ведь именно от этого решения во многом зависит успех его будущей карьеры. Понять способности начинающего спортсмена помогает совершенно уникальный и, что тоже немаловажно, полностью бесплатный проект «Стань чемпионом», – рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, совместная работа направлена на выявление спортивных талантов, которым нужно задать правильный вектор развития.

«Проект стартовал совсем недавно, однако уже помог определиться с выбором вида спорта многим детям и был высоко оценен родителями будущих чемпионов. Тестирование проходит совершенно бесплатно и ориентировано на детей от шести до 12 лет. Отмечу, что на запись выстраивается достаточно большая очередь, спрос высокий, поэтому родителям стоит иметь ввиду, что перспектива ближайшего тестирования может отодвинутся на месяц или больше», – уточнил Терюшков.