РИАМО - 19 мар. Управляющие компании из Мытищ и Наро-Фоминска навели порядок в подъездах многоквартирных домов после внеплановой проверки Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«После внеплановой выездной проверки Госжилинспекции Московской области управляющая организация ООО «Домжилсервис» из Мытищ устранила несколько нарушений в содержании жилого дома №34 корпус 1 по улице Летная, а ООО «УК ЖКХ «Нара» из Наро-Фоминска привела в нормативное состояние подъезды дома №12 по улице Латышская», – отмечается в сообщении.

По словам главы Госжилинспекции Московской области Вадима Сокова, проверки проводились по обращениям жителей многоквартирных домов.

При детальном обследовании подъездов дома в Мытищах инспекторы зафиксировали следующее: местами имело место отслоение штукатурно-окрасочного слоя стен и потолков, было повреждено напольное покрытие, межтамбурные двери лестничных клеток и двери на переходных лоджиях имели нарушение заполнения и неплотный притвор.

В Наро-Фоминске не было плотного притвора тамбурных дверей из-за отсутствия доводчиков. Кроме того, ствол мусоропровода в районе расположения ковша был в трещинах, а сам ковш между 4 и 5 этажами не имел плотного притвора при закрытии.

«Тем самым управляющие данными домами ООО «Домжилсервис» и ООО «УК ЖКХ «Нара» не исполнили возложенные на них жилищным законодательством обязанности в части надлежащего содержания общего имущества собственников, повышения энергоэффективности многоквартирных домов, а также обеспечения благоприятных и безопасных условий для проживания граждан», – пояснил Соков.

Помимо того, что организации получили предписания на устранение всех выявленных нарушений, в отношении ООО «УК ЖКХ «Нара» и заместителя главного инженера ООО «Домжилсервис» были применены меры административного воздействия. В первом случае дело на данный момент находится на рассмотрении, а во втором – ответственному должностному лицу управляющей организации пришлось выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Контрольная проверка исполнения предписания показала, что все необходимые мероприятия были проведены в полном объеме в установленные сроки.