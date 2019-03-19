РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальщики продолжают убирать придомовые территории от накопившегося за зимний период мусора, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«Сегодня (19 марта – ред.) несмотря на дождливую погоду, дворники нашей управляющей организации МУП «СЕЗ» в микрорайоне Климовск продолжают убирать придомовые территории многоквартирных домов, находящихся в управлении, после завалов, устроенных в зимнее время», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что управляющая компания надеется, что жители отнесутся с уважением к труду уборщиков и будут поддерживать чистоту дворов.