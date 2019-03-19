РИАМО – 19 мар. В соцсети Instagram появилась новая функция, теперь пользователи смогут совершать покупки, не покидая приложение, введенные при этом данные соцсеть сохранит для следующих покупок, сообщается во вторник на сайте газеты «Ведомости».

Сведения о нововведениях были распространены в сообщении компании.

«Для того чтобы оформить заказ, надо будет на странице бренда нажать на кнопку «оформить заказ в Instagram». Потом надо будет выбрать цвет и размер, а после этого оплатить заказ прямо в приложении. Для этого пользователю надо будет ввести свое имя, электронную почту, платежную информацию и адрес доставки. Instagram сохранит эти данные для следующих заказов», – говорится в материале.

Пока опция тестируется: воспользоваться ею можно только в США и на страницах 23 брендов.

«Среди них – Adidas, H&M, Nike, Prada, Uniqlo, Zara, Burberry, MAC Cosmetics, Michael Kors. За сотрудничество ритейлеры будут платить сервису комиссию с продаж», – добавляется в сообщении.

Многие бренды имеют страницы в Instagram, но для того, чтобы совершить покупку, надо переходить на их сайт.

«Из-за этого пользователи могли отказываться от своих покупок <…>. Facebook, которому принадлежит Instagram, недавно ясно дал понять, что коммерция будет представлять будущее компании», – заключается в материале.