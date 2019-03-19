РИАМО - 19 мар. В Московском государственном областном университете 23 марта пройдет студенческая игра в рамках проекта «Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН», в ходе которой ребята смогут продемонстрировать владение знаниями об истории Лиги Наций, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Двадцать третьего марта в Московском государственном областном университете состоится историческая студенческая игра в рамках проекта «Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН». В ней примут участие студенты пяти вузов: МГОУ, МГИМО, МГУ имени М. В. Ломоносова, Ярославского государственного университета и Курского государственного университета», – отметила Забралова.

В рамках проекта этого года в центре внимания будет история создания и функционирования Лиги Наций – принципиально новой международной организации, созданной в 1919 году.

«Сам проект состоит из трех частей: интернет-составляющей, студенческой игры и экспертной сессии. Для нас почетно, что именно подмосковный вуз выбран площадкой для проведения игры. Мероприятие несет в себе как образовательную составляющую, так и развлекательную: в игровой форме студенты узнают новую информацию об исторических событиях 100-летней давности», – подчеркнула Забралова.

Она дополнила, что игра пройдет в два тура. В первом команды продемонстрируют владение знаниями об истории Лиги Наций, во втором – каждая из команд представит свой проект мироустройства одной из стран-основателей.

Проект «Хрупкий мир: от Лиги Наций к ООН» реализуется Фондом Андрея Первозванного совместно с Российским военно-историческим обществом, Российским историческим обществом и Фондом целевого капитала «Истоки».