РИАМО - 19 мар. Столичные следователи проводят проверку после сообщения из СМИ о мошенничестве с квартирой пожилой женщины на юго-западе города, пенсионерка стала жертвой черных риелторов и теперь живет у приютивших ее соседей, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

Из сюжета федерального канала следует, что гражданка, проживающая на юго-западе Москвы, лишалась квартиры став жертвой черных риелторов. Женщина сообщает, что проживала в квартире с 1954 года и, оформляя документы, отдала оригиналы нотариусу. Через две недели право собственности было оформлено на третьих лиц. Пожилая женщина лишалась жилья и проживает у приютивших ее соседей.

«По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», – отмечается в сообщении.

В рамках проверки будет дана юридическая оценка всем обстоятельствам, изложенных в сюжете. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.