РИАМО - 19 мар. Два комфортабельных автобуса «Мострансавто» обеспечили транспортное обслуживание флешмоба «Севастопольский вальс», который накануне состоялся в аэропорту «Домодедово», говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Мероприятие приурочено к исторической дате воссоединения Крыма с Россией. Участники флешмоба вальсировали в такт живой музыке. Одновременно праздничные мероприятия состоялись в Волоколамске, Дзержинском, Дубне, Котельниках, Красногорске, Старой Купавне, Чехове, Ступине, Щелкове, Балашихе, Воскресенске и Протвине.

«В перевозке были задействованы два комфортабельных автобуса большого класса из Ступинского филиала предприятия, которые перевезли около 100 участников к площадке мероприятия и доставили обратно», – говорится в сообщении.

Все транспортные средства прошли необходимую предрейсовую подготовку. Профильные специалисты компании проверили системы, влияющие на комфорт и безопасность пассажиров, а с водителями провели дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения.