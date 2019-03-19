РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мар. В подмосковном Подольске отремонтировали один из игровых элементов на детской площадке по улице Кирова после жалобы жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

На портал поступила жалоба на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. В обращении отмечается, что на площадке у дома №48 по улице Кирова сломан один из игровых элементов, который состоит из досок.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу ремонта элемента детской площадки и сообщает, что 19 марта по данной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.