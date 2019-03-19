РИАМО - 19 мар. Жители Московского региона вечером во вторник не смогут увидеть самую большую Луну в марте из-за облачной погоды, только на северо-западе Подмосковья ближе к утру ожидается прояснение, сообщила во вторник РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Во вторник в 22:48 Луна на небе достигнет самых больших размеров в марте. Расстояние до нашей планеты составит 359380 километров. А 21 марта наступит «воронье полнолуние – его принято так называть, потому что карканье ворон предвещает конец зимы.

«К сожалению, на ближайшую ночь у нас все-таки будет преобладать облачная погода. Только на северо-западе Московской области будет прояснение, но, скорее всего, оно будет ближе к утру. Поэтому вряд ли мы увидим это явление», - сказала Позднякова.