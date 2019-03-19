РИАМО - 19 мар. В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского состоялась двухтысячная операция с помощью высокотехнологичной радиохирургической установки «Гамма-нож», вмешательство проводилось в Центре радиохирургии специализированной бригадой в составе нейрохирурга, радиолога и медицинского физика, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.

«Основным показанием для радиохирургического лечения является метастатическое поражение головного мозга. Первая операция на «Гамма-ноже» в институте имени Склифосовского была проведена в апреле 2016 года. Для больных со злокачественными новообразованиями головного мозга «Гамма-нож» часто является единственно возможным методом лечения. Для москвичей такие операции проводятся бесплатно», – отметил директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Нейрохирургические вмешательства при помощи «Гамма-ножа» проводятся неинвазивно: вместо скальпеля на пораженные участки мозга воздействуют радиоактивные гамма-лучи, которые с помощью тонкой компьютерной настройки направляются точно на опухоль и разрушают ДНК больных клеток, не задевая при этом здоровые ткани.

Высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) в Москве оказывают при лечении сложных заболеваний в 48 городских стационарах города Москвы по 20 профилям и по более чем 1,4 тысячам видам. Получить ее могут все жители столицы при наличии направления от медицинской организации, где был установлен соответствующий диагноз.