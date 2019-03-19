РИАМО – 19 мар. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач Геннадий Онищенко предложил последовать примеру британцев и ограничить рекламу газированных напитков и фастфуда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, власти Великобритании хотят ограничить рекламу вредной еды (фастфуда, сладостей, газированных напитков) на телевидении в «детское время», то есть до 21 часа.

«По данным Sky News, авторы предложения полагают, что эти меры будут способствовать борьбе с избыточным весом среди молодых британцев. Британские власти также намерены ограничить рекламу вредных продуктов в других СМИ, а также в Интернете», – отмечается в сообщении.

Такие нестандартные меры заинтересовали последовательного поборника здорового образа жизни Геннадия Онищенко.

«Несмотря на кажущуюся экзотичность предложения ограничить рекламу вредной еды, логика здесь та же, что и при запрете на рекламу алкоголя и табака. Это попытка приравнять вредную еду к таким стопроцентно вредным товарам, как алкоголь и табак, что, на мой взгляд, оправданно», – поделился с изданием парламентарий.

По его мнению, ограничение рекламы вредной еды — это движение в правильном направлении.

«Надеюсь, под это попадут всякие сникерсы и иже с ними, разнообразные газировки, такие как пепси-кола и кока-кола, а также фаст-фуд и другая рафинированно вредная мусорная еда. Считаю, что эти разумные идеи британских властей заслуживают не только изучения, но и внедрения в нашу российскую действительность. В том числе на законодательном уровне», – перечислил Онищенко.

Депутат Госдумы предполагает, что в нашей стране под запрет в первую очередь должна попасть реклама шоколадных батончиков.