РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 19 мар. Порядка 50 единиц техники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «ЭкоЛайн-Воскресенк» ежедневно работает на территории городского округа Люберцы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«На минувшей неделе вывоз мусора ежедневно осуществляли порядка 50 единиц техники, это мусоровозы, бункеровозы, ломовозы. Работу каждого автомобиля региональный оператор отслеживает с помощью спутниковой системы «ГЛОНАСС», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что вывоз мусора с контейнерных площадок «до» и «после» очищения мусорных баков фиксируют, делая фотографии.