РИАМО - 19 мар. Ограничение движения транспорта в связи с реконструкцией инженерных сетей на улице Машкова в Басманном районе ввели до 15 ноября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Ограничения на участке улицы Чаплыгина в районе пересечения с улицей Машкова; улица Машкова от дома 1 до дома 17 с 18 февраля по 15 ноября 2019 года круглосуточно», – говорится в сообщении.

Движение ограничили на одной полосе с обеспечением движения транспорта за счет ликвидации парковочного пространства.