РИАМО – 19 мар. Московское управление Федеральной антимонопольной службы России завершило рассмотрение дела в отношении РЖД и Федеральной пассажирской компании в связи с исполнением предупреждений, так, было установлено отсутствие надлежащей регламентации порядка экипировки вагонов сторонних собственников, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужили сведения о том, что ФПК при оказании услуги перевозки сторонним собственникам грузобагажных вагонов в составе своих поездов систематически уклоняется от экипировки таких вагонов твердым топливом – углем – в целях их обогрева в холодное время года.

«В результате собственники вагонов были вынуждены самостоятельно обеспечивать их углем в целях сохранения грузов и обеспечения надлежащих условий труда проводникам. Это приводило к дополнительной финансовой нагрузке, а также штрафам от перевозчика за нарушение техники безопасности», – говорится в сообщении.

В рамках рассмотрения дела было установлено, что экипировка вагонов сторонних собственников зависит не только от действий перевозчика ФПК, но и действий инфраструктуры РЖД на станциях в пути следования.

«Так, несмотря на наличие соответствующих положений об экипировке вагонов сторонних собственников в инфраструктурном договоре между ФПК и РЖД, потребности ряда контрагентов в экипировке, в том числе «Почты России», монополисты систематически не удовлетворяли», – поясняется в материале.

Заместитель руководителя Московского УФАС России Никита Полещук пояснил, что в рамках рассмотрения дела установлено отсутствие надлежащей регламентации порядка экипировки вагонов сторонних собственников, что могло привести к формированию дискриминационных подходов монополистов к оказанию данной услуги контрагентам.

Данное обстоятельство послужило основанием для выдачи группе лиц РЖД и ФПК предупреждения об устранении признаков злоупотребления.

«Монополисты исполнили предупреждение и приняли единый порядок экипировки вагонов сторонних собственников на территории всей Российской Федерации», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в соответствии с законодательством, экипировка вагонов твердым топливом уже включена в тариф ФПК на услугу перевозки грузобагажа в составе поездов дальнего следования.

«Полученные в ходе рассмотрения дела материалы указывали на попытки навязывания со стороны ряда подразделений ФПК возмездных договоров на экипировку вагонов своим контрагентам, что могло привести к двойной оплате данной услуги», – отметил Полещук.

Такие действия перевозчика послужили основанием для выдачи предупреждения об исключении случаев навязывания невыгодных условий договора. Монополист также исполнил предупреждение.

«Совокупность требований двух предупреждений была направлена на оперативное устранение системности нарушений монополистов при экипировке вагонов углем. Регламентация порядка экипировки вагонов исключит массовый характер подобных злоупотреблений монополистов, а также позволит их контрагентам защитить свои права в судах», – резюмировал руководитель Московского УФАС России Армен Ханян.